Песков прокомментировал ситуацию с отправкой детей чиновников в Турцию

В Кремле осведомлены о ситуации с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились в Турцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РБК во вторник, 25 декабря.

Песков отметил весьма критическую реакцию общества на ситуацию. По его словам, для урегулирования вопроса осуществляются определенные действия.

«Надо понимать, что речь не идет о бюджетных деньгах. Мы не сомневаемся, что фонд предпримет действия, чтобы эту ситуацию урегулировать», — подчеркнул он.

Поездка в город Демре, в которой приняли участие 50 детей, была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что на средства фонда своих детей на отдых отправили местные чиновники и силовики. В частности, речь шла о дочери главы города Клинцы Олега Шкуратова.

Он объяснил участие дочери в делегации ее спортивными достижениями. Также он заявил о намерении возместить расходы на организацию мероприятия.

Информацию портала «Клинцы.Инфо» раскритиковала вдова убитого посла Марина Карлова. По ее словам, речи не было об отправке в турецкий город тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей, о чем писали журналисты издания. Она также уточнила, что поездка была оплачена турецкой стороной.

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