Рассказавшим о бесплатной поездке детей чиновников за границу пригрозили

Вдова убитого посла России в Турции Марина Карлова пообещала обратиться в правоохранительные органы по поводу материала брянского издания «Клинцы. ИНФО», в котором утверждалось, что ее фонд вывез в Турцию детей чиновников вместо инвалидов. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Брянске, передает ТАСС.

Карлова отметила, что «глубоко потрясена чудовищной ложью» сайта, которая наносит ущерб репутации фонда. По ее словам, никаких нарушений при организации поездки выявлено не было. Ее целью был не отдых, а торжественное мероприятие по поводу присвоения одной из улиц города Демре фамилии убитого дипломата.

Делегация была сформирована из юнармейцев и сопровождавших их взрослых, сказала Карлова. «Там были и юнармейцы, и участники общественной жизни города, и многие из них были из неполных и многодетных семей. Из детей чиновников было 9 или 10 человек», — перечислила глава фонда.

Карлова указала на то, что лично обратилась к администрации города с инициативой отправить детей из Клинцов. Поездка была оплачена турецкой стороной.

«Поездка заняла всего пять дней, основной ее целью было участие в памятных мероприятиях, естественно, в рамках правил гостеприимства детей отвезли на экскурсии», — пояснила вдова дипломата.

Она подчеркнула, что не делает различий между детьми чиновников и остальными детьми. «Дети чиновников — тоже дети, и они не должны лишаться чего-то из-за того, что их родители работают в администрации города Клинцы», — заключила Карлова.

По данным портала «Клинцы.Инфо», в Турцию на деньги фонда должны были отправить тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей, но вместо этого за границу поехали дочь главы города Клинцы Олега Шкуратова и дети других местных чиновников. В свою очередь, Шкуратов заявил, что его дочь наградили поездкой за успехи в спорте, а сам он не видит в этой ситуации ничего предосудительного.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал поступок Шкуратова аморальным. В результате скандала уволилась заместитель главы администрации Клинцов по социальным вопросам, которая занималась отправкой детей на бесплатный отдых.

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