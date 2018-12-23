Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. Ее слова в воскресенье, 23 декабря, приводит издание «Брянские новости».

По словам главы фонда, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. «Это был общественно-политический проект... Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — пояснила она.

При этом Карлова отметила, что речи об участии в поездке больных детей «вообще не шло». «Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей... Ведь дети в Турции работали», — уточнила она.

Карлова напомнила, что фонд занимается и другими проектами, в том числе медицинскими, участниками которыми могут стать дети-инвалиды и дети из малоимущих семей. «Вот недавно оплатили деньги на приобретение 400 подарков для новогодней елки в брянском театре», — рассказала она.

22 декабря стало известно, что чиновники города Клинцы отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. При этом портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов отправились в Турцию вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей.

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