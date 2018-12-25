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Отправивший дочь в Турцию чиновник собрался возместить расходы на поездку

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Олег Шкуратов

Глава города Клинцы Олег Шкуратов заявил о намерении возместить расходы на организацию поездки 50 местных детей в Турцию, среди которых были дети местных чиновников. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, он готов выплатить затраченные на организацию поездки средства, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ». Он также уточнил, что был в составе делегации, но съездил в город-побратим Демре за свой счет.

Поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что местные чиновники и силовики бесплатно отправили своих детей на отдых на средства фонда.

В Турцию должны были отправить тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей, пишет издание. Шкуратов в свою очередь эту информацию опроверг, объяснив участие своей дочери в поездке спортивными заслугами.

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз раскритиковал действия главы Клинцов. По его мнению, Шкуратов поступил аморально и «еще не дорос до чиновника».

Накануне в ситуацию вмешалась вдова убитого посла Марина Карлова. Она заверила, что никаких нарушений при организации поездки не было допущено.

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