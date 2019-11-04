Медведев заявил о цифровом неравенстве в мире

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе XIV Восточноазиатского саммита констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства. Его цитирует ТАСС в понедельник, 4 ноября.

«Впервые мы начали об этом говорить на саммитах в 2000 году. Видно, что к 2019 году это цифровое неравенство никак не преодолено. Это, конечно, плохо», — сказал он.

По его словам, для новых технологий не должно быть географических преград. Премьер напомнил, что Россия продвигает концепцию развития удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.

Медведев также призвал инициировать российско-асеановский диалог по безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий. Он отметил, что в цифровой среде очень много криминала.

Ранее в понедельник премьер-министр заявил, что безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран. По его словам, жители США платят за эту возможность в 14 раз больше.

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