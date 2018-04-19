Песков высказался о «великом российском файрволе»

В Кремле не рассматривают возможности создания в России firewall по аналогии с Китаем. Об этом в четверг, 19 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я никогда об этом не слышал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Он также отметил, что пока не стоит говорить о какой-либо дискредитации Роскомнадзора из-за его безуспешных попыток исполнить закон и заблокировать мессенджер Telegram на территории России. «Это вопрос не одного дня исполнения этого закона», — пояснил пресс-секретарь президента.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых Telegram может использовать для обхода блокировки в России. Это произошло после того, как Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к мессенджеру из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов, однако Telegram продолжает работать и без подключения к прокси или VPN.

В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что власти не намерены ограничивать доступ в интернет или ставить его под тотальный контроль. Однако в августе прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму «Цифровая экономика», которая предусматривает создание к 2020-му Национальной системы фильтрации интернет-трафика. Как писали «Известия», благодаря действию данной системы несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из так называемого белого списка.

В Китае в 2003 году был запущен проект «Золотой щит», получивший неофициальное название «Великий китайский файрвол» (Great Firewall of China) — мощный интернет-фильтр, который блокирует на территории страны сайт Google, соцсети Facebook и Twitter, а также сайты ряда западных изданий. В результате в Китае приобрели популярность местные аналоги западных соцсетей — WeChat, Weibo и QQ.

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