В Швейцарии убили личного парикмахера Криштиану Роналду

Бывший парикмахер форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейру найден мертвым в одном из швейцарских отелей. Об этом сообщает газета Observador.

По данным издания, тело 40-летнего мужчины обнаружили в пятницу, 1 ноября, сотрудники гостиницы в районе Альбисриден в Цюрихе. Труп с ножевыми ранениями лежал на кровати, повсюду были следы крови. Также сообщается, что в номере присутствовал сильный запах алкоголя.

Полиция считает приоритетной версию об убийстве португальца. В воскресенье, 3 ноября, в Цюрихе задержали 39-летнего гражданина Бразилии, которого подозревают в совершении преступления. О мотивах предполагаемого убийцы не сообщается.

Рикардо Маркес Феррейру жил и работал в Цюрихе с 2017 года. Помимо Роналду его клиентами были многие португальские знаменитости, среди которых дизайнер Фатима Лопеш и телеведущая Лилиана Кампос.

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