Бывший партнер «одержимого» Роналду вспомнил о провальной попытке опередить его

Нападающий аргентинской «Боки Хуниорс» Карлос Тевес, игравший с форвардом Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», рассказал, что португалец одержим тренировками. Слова футболиста приводятся на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Тевес вспомнил, что однажды решил хотя бы раз приехать на занятия раньше Роналду, но у него ничего не вышло. «Однажды я прибыл на базу в 6:30 утра, но он уже был там. Он почти спал, но уже тренировался», — рассказал аргентинец. По его словам, португалец каждый раз приходил в зал первым. «Он проводил там целый день. Это одержимость», — резюмировал игрок.

За «Боку Хуниорс» Тевес играет с 2018 года. В 2016-м СМИ назвали аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом планеты: по контракту с китайским «Шанхай Шеньхуа» он зарабатывал 763,5 тысячи долларов в неделю. В Поднебесной форвард выступал до 2018 года.

Тевес и Роналду, играя за «Манчестер Юнайтед», стали чемпионами Англии и выиграли Лигу чемпионов. Оба футболиста покинули команду летом 2009-го. Аргентинец отправился в «Манчестер Сити», португалец — в мадридский «Реал». Сейчас Роналду выступает за туринский «Ювентус».

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