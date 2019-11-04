Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России

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Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) состоялись в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.

Различные боевые задачи отрабатывали корабли Черноморского и Балтийского флотов, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация ВКС, а также тральные силы и боевые катера ЧФ.

Всего в маневрах были задействованы более пяти боевых кораблей и судов. В ходе учений военными использовались артиллерийские и ракетные установки. В частности, военнослужащие отработали способы защиты и охраны судоходства.

27 сентября ракетный комплекс «Бастион» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс». Ракета поразила мишень, удаленную более чем на 200 километров. Испытания прошли на Чукотке.