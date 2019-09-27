«Бастион» впервые выпустил ракету «Оникс»

Видео: телеканал «Звезда»

Подвижный береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Спустя установленное время она успешно поразила мишень, которая находилась на полигоне более чем в 200 километрах от места пуска. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам представителей Минобороны, мероприятия проведены в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.

Безопасность стрельбы обеспечивали около десяти боевых кораблей и судов, а также самолеты морской авиации. Вся необходимая техника и личный состав были доставлены к месту пуска с помощью большого десантного корабля.

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