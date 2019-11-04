Россиян собрались оставить без «Нарзана»

Компания-перевозчик «С-Транс» собралась обанкротить АО «Нарзан» — крупнейшего производителя одноименной минеральной воды. Поводом для подачи иска станет долг в 2,6 миллиона рублей. Намерение судиться компания подтвердила в ответе на запрос принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

Гендиректор «С-Транса» Сергей Жолобов передал, что компания много раз пыталась добиться от АО «Нарзан» денег за грузоперевозки в досудебном порядке. Однако, по его словам, все обещания, данные при личных встречах, не выполнялись. Суд уже удовлетворил один иск перевозчика, рассмотрение второго намечено на 10 декабря.

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Глава производителя минеральной воды Алексей Зобков признал наличие судебного спора, но обвинил «С-Транс» в «ненадлежащем выполнении обязательств». Речь идет как о плохом качестве перевозки, так и о срыве графика поставок.

Зобков подчеркнул, что никаких оснований для банкротства или предбанкротного состояния у АО «Нарзан» нет, а перевозчик хочет опорочить доброе имя компании. В свою очередь Жолобов настаивает, что все услуги оказывались в соответствии с договором, а урегулировать дело в досудебном порядке возможно только после полной оплаты долга.

Легально добывать минеральную воду под брендом «Нарзан» могут только две компании. Это «Нарзан-гидроресурсы», которые контролируются АО «Нарзан», и государственное «Кавминкурортресурсы». При этом частная компания имеет право на добычу 255 кубометров в сутки, а государственная — порядка 50 кубометров. АО «Нарзан» утверждает, что поставляет на российский рынок около 40 миллионов бутылок минеральной воды в год.

В 2013 году обанкротить АО «Нарзан» пыталась компания «Кавказдорстрой», требовавшая более двух миллионов рублей за выполненные работы по договору строительного подряда. Тогда производитель минеральной воды полностью погасил долг, и истец отозвал заявление о банкротстве.

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