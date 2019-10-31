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Промотавшего 25 миллионов долларов должника Кобзона захотели объявить банкротом

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Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли потребовала признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, занявшего у певца 25 миллионов долларов и проигравшего эти деньги в карты. Об этом стало известно РИА Новости.

Нелли Кобзон подала заявление в арбитражный суд Москвы в среду, 30 октября. В настоящий момент дата рассмотрения его обоснованности не назначена.

В 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Он несколько раз занимал у Кобзона средства на развитие своего бизнеса. Позднее предприниматель сообщил, что не может выполнить обязательства по договорам, так как все заемные средства проиграны в покер. Кобзон обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что бизнесмен обманывал певца и изначально не планировал отдавать долги. Суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Гражданский иск Кобзона на сумму долга также был удовлетворен.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Болезнь диагностировали у певца в 2002 году.

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