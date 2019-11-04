В Индии придумали способ снизить уровень загрязнения воздуха

В Нью-Дели (Индия) водители автомобилей с номерными знаками, заканчивающимися нечетной цифрой, теперь могут выезжать на дорогу только по нечетным дням. Такое же правило действует для номеров с последней четной цифрой — они могут выезжать по четным дням, пишет Daily Mail.

Уточняется, что власти города ввели систему «четный-нечетный» для сокращения уровня загрязнения воздуха в регионе. В связи с введением новых правил утром 4 ноября движение машин на улицах Нью-Дели было слабым. Автомобили с четными номерными знаками действительно не выехали на дорогу.

По данным РИА Новости, за последние два дня уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели достиг критического. В начале ноября в городе возросла концентрация мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5). Школы в Нью-Дели уже несколько дней остаются закрытыми, почти 40 рейсов в Международном аэропорту имени Индиры Ганди были отменены.

В апреле сотрудники Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute обнародовали результаты исследования, согласное которому самое высокое количество смертей из-за загрязненного воздуха в 2017 году наблюдалось в Китае и Индии — в каждой из этих стран зафиксировано по 1,2 миллиона смертей. В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи). В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.

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