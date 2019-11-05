Пиво в России начали продавать по-новому

Производители пива начали устанавливать в российских магазинах автоматы по разливу пива. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Так, «Балтика» начала устанавливать автоматы в магазинах «Перекресток» и «Дикси». Они оборудованы системой охлаждения. Потребитель должен установить пластиковую бутылку в автомат и нажать на кнопку разлива. После наполнения бутылки необходимо наклеить на нее этикетку, которую напечатает автомат, и оплатить покупку на кассе. Работа автомата ограничена законом о времени продажи алкоголя в России.

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В настоящее время в магазинах «Перекресток» в Москве работают 45 автоматов, до конца года их число увеличится до 65. В «Дикси» сообщили, что автоматы размещены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. Начать тестировать такие аппараты в ближайшее время также планируют AB InBev Efes.

Как отмечает издание, с помощью автоматов крупные производители пива пытаются отнять долю у растущего сегмента магазинов, которые торгуют разливным пивом. По данным 2ГИС, за год число таких точек в Москве выросло на 11 процентов, до почти двух тысяч.

В Heineken долю этого сегмента в продажах разливного пива оценили в 15 процентов рынка. В AB InBev Efes заявили, что в некоторых регионах за Уралом сегмент показывает двузначные темпы роста. Между тем ожидается, что розничные продажи пива по итогам 2019 года упадут на 2-3 процента.

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