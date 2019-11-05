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Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа

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Арестован житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, который бросил чихуахуа в родственницу. Об этом сообщает издание Newsweek.

27-летний Стефон Джонсон (Stephone Johnson) поругался с двоюродной сестрой и швырнул в нее клетку, в которой сидел годовалый пес по кличке Роско (Roscoe). В результате женщина получила ушиб левого предплечья.

Инцидент произошел на глазах очевидцев, которые находились в этот момент в доме. Что именно стало причиной ссоры, не уточняется. Информации о том, пострадала ли собака, также нет.

Прибывшие полицейские задержали Джонсона за домашнее насилие. На допросе мужчина признал, что бросил клетку. Позже он был освобожден под подписку о невыезде.

Судья постановил, что Джонсон может быть отпущен без залога в том случае, если у него нет оружия, и он не станет возвращаться домой и контактировать с двоюродной сестрой.

До этого мужчина более десяти раз привлекался к ответственности за проникновение на частную территорию, кражу и домашнее насилие. Предыдущее обвинение в домашнем насилии было выдвинуто после того, как мужчина толкнул свою мать во время ссоры.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пейнтон, графство Девон, чайка похитила четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо (Gizmo). Чайка залетела в сад, где гулял Гизмо, схватила пса клювом и улетела с ним в неизвестном направлении.

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