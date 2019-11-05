Издевательства россиянки над голодным ребенком попали на видео

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Жительница города Елизово на Камчатке избила трехлетнего мальчика за просьбу покормить его. ИА «Кам 24» опубликовало снятое очевидцем и выложенное в соцсети видео.

На кадрах пьяная женщина сидит за столом, на котором стоят блины с красной икрой и бутылка водки, и кричит на стоящего рядом голодного ребенка. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть. «За жрачку родину продаст!» — негодует героиня ролика. Она отрывает небольшой кусок блина, кладет в рот малышу и вскоре заставляет выплюнуть все обратно, после чего начинает бить его за плач и крики.

По информации агентства, инцидент произошел весной. Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина — его жена. Оба взрослых постоянно били ребенка. В октябре в отношении дяди возбуждено дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию (статьи 117 и 156 УК). В отношении его супруги полиция начала проверку. Малыша передали во временную семью.

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