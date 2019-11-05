Названа страна с самой быстрорастущей экономикой

В 2020 году экономический рост Гайаны может составить 86 процентов и превысить темпы роста китайской экономики в 14 раз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

В МВФ предполагают, что экономический рост Гайаны обеспечат морские нефтяные месторождения, которые обнаружили в 2015 году. По оценкам фонда, годовой ВВП страны к 2024 году достигнет 15 миллиардов долларов. Это почти в четыре раза больше, чем в 2018-м.

Гайана — единственная англоговорящая страна в Южной Америке. В этом году рост ее экономики составил 4,4 процента. В МВФ предупредили, что прогноз о взрывном росте может быть скорректирован, поскольку экономические показатели могут сильно измениться из-за колебаний в объемах добычи нефти.

31 октября экономист Михаил Дмитриев предсказал российскому ВВП гарантированный рост в 2020 году, в то время как в мире произойдет торможение экономики. По его словам, оптимистичный прогноз по росту экономики — 3 процента, если не произойдет неожиданных потрясений.

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