Попытавшаяся запрыгнуть в поезд россиянка лишилась ноги и попала на видео

В Краснодарском крае 35-летняя женщина, спешившая на поезд «Москва — Грозный», упала с платформы и лишилась голени. Видеозапись случившегося опубликовал телеканал «Вести.ру».

Отмечается, что инцидент произошел на станции «Кавказская» в городе Кропоткин 1 ноября. На кадрах видно, как мужчина и женщина спешат на поезд, мужчина запрыгивает в уходящий состав и пытается помочь запрыгнуть в него женщине. Предположительно, он слишком сильно потянул ее на себя, женщина не удержала равновесие и упала. На записи также видно, как она перекатывается под поезд.

Следственное управление на транспорте СК начало проверку. По данным ведомства, в тамбуре вагона в этот момент находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения. Женщина находится в больнице.

Ранее житель города Сельцо в Брянской области купил у незнакомца восемь снарядов времен Великой Отечественной войны и на одном подорвался. 66-летний гражданин собирался сдать боеприпасы на металлолом и начал распиливать один из них. Взрывчатка сдетонировала, взрывом пенсионеру оторвало ногу, но благодаря оперативной медицинской помощи он выжил.

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