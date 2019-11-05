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Саудовская Аравия объявила о конце длительной войны

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о заключении мирного договора между правительством Йемена и сепаратистской стороной в лице Южного переходного совета (ЮПС), которые воюют больше четырех лет. Об этом сообщает Reuters.

По словам саудовского принца, заключенный договор станет началом нового периода в Йемене, что полностью поддерживает его страна. Известно, что после сегодняшнего документа в правительстве этой страны начнутся перестановки, которые должны привести к миру.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии. Их, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Другая сторона конфликта — войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Они базируются в Адене.

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