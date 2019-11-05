Европейская компания потребовала от Украины вернуть деньги

Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA потребует от украинских властей полностью компенсировать ей ущерб, полученный в результате задержки танкера Mriya с дизельным топливом для Румынии. Об этом в интервью изданию OilPoint заявила представитель AGTG Елена Прохорова.

Украинские пограничники задержали танкер под предлогом, что в 2015 году он носил другое имя и заходил в порты Севастополя. Сейчас Mriya остается заблокированной в порту Херсона.

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В октябре Херсонский городской суд передал судно Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Капитану судна также предъявлено обвинение в незаконном въезде на Украину.

Как указала Прохорова, топливо, принадлежавшее швейцарской компании, удалось перегрузить совсем недавно. Его доставят клиенту, но при этом AGTG придется выплатить неустойку, которая за это время превысила миллион долларов.

По ее словам, за сутки просрочки штраф составляет более 15 тысяч долларов. Топливо заблокировано более 70 дней. Прохорова подчеркнула, что сначала компания обратится в украинские суды. Если там поддержки не будет, то придет черед европейского суда, который «однозначно установит здесь нарушение права собственности и присудит компенсацию из украинского бюджета».

Танкер Mriya принадлежит украинской компании Felina Development, которая купила его в 2018 году у российской «ИнвестТрансГрупп» и тогда же переименовала. В течение последнего года судно ходило только между украинскими портами.

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