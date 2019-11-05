В Москве обсудят научный прорыв

Одной из центральных тем дискуссий на научно-образовательной национальной выставке «Вузпромэкспо» станет выполнение целей и задач национальных проектов «Наука» и «Образование», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Выставка пройдет 11-12 декабря в Москве. Участие в ней подтвердили более 100 вузов и научных организаций России.

«Только за счет максимально эффективного даже уже не сотрудничества, а именно упорной совместной, ежедневной работы между всеми заинтересованными и владеющими нужными компетенциями структурами, мы сможем осуществить реальный прорыв в научно-технологическом смысле», — отметил ведущий эксперт Минобрнауки России, руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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