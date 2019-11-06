СПЧ, ОП и «Русфонд» договорились сотрудничать в области донорства костного мозга

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга. Об этом сообщает РАПСИ.

Документ подписали председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель секретаря ОП Вячеслав Бочаров и президент «Русфонда» лауреат Государственной премии РФ Лев Амбиндер.

По словам Амбиндера, соглашение о единстве интересов в развитии донорства костного мозга в стране подписано впервые. Он отметил, что здесь речь идет о развитии отечественного здравоохранения в интересах больных детей. «Прежде всего, "Русфонд" не подменяет государственный бюджет, а дополняет его», — сказал Амбиндер. Он добавил, что фонд с 2010 года финансирует восемь государственных регистров.

Известно, что первым совместным проектом в области донорства костного мозга станет просветительская экспедиция «Совпадение». Ее участники посетят около сотни российских городов и сел, встретятся с гражданами, чтобы рассказать о донорстве и помочь добровольцам вступить в национальный регистр.

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