Новый глава СПЧ прокомментировал исключение из совета некоторых его членов

Валерий Фадеев прокомментировал исключение некоторых членов президентского Совета по правам человека одновременно с назначением его главой органа. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Новый глава СПЧ признался, что знаком не со всеми ушедшими из органа. «И никакого отношения к их исключению не имею. Когда мне предложили возглавить совет, я сразу сказал — никаких инициатив по ротации я в ближайшее время выдвигать не буду», — заявил он.

Валерий Фадеев был назначен главой СПЧ 21 октября вместо 70-летнего Михаила Федотова. Указывалось, что это связано с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе. Позже Кремль объяснил отставку необходимостью ротации.

После этого стало известно об исключении из СПЧ политолога Екатерины Шульман, главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и профессора ВШЭ Ильи Шаблинского.

Также в состав СПЧ ввели журналиста Кирилла Вышинского. Он будет курировать вопросы соблюдения прав российских представителей средств массовой информации за рубежом.

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