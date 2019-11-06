Финская таможня потеряла миллионы евро на конвертации рубля

Финская таможня три года неверно конвертировала сразу несколько валют, в том числе российский рубль, при таможенном оформлении. В результате она задолжала клиентам 11,5 миллиона евро, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя финского ведомства Ярмо Райккя.

Ошибки были допущены при конвертации рубля, китайского юаня, американского доллара и шведской кроны. Райккя пояснил, что с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года таможня при конвертации использовала курсы валют, установленные Финским банком, а должна была использовать курс Европейского центрального банка.

По данным ведомства, ошибки были допущены в 960 тысячах случаев таможенного оформления. В связи с таким большим количеством случаев возмещения эту процедуру, как ожидается, не удастся завершить до начала 2020 года. Таможня принесла свои извинения и попросила клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата денег.

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