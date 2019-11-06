Мужчина устроил резню в иорданском городе

Неизвестный с ножом напал на людей в иорданском городе Джараш. Об этом сообщает издание Al Rai.

По его информации, атака произошла неподалеку от руин древнего города. Злоумышленник ранил в общей сложности пять человек. Его жертвами стали трое туристов и их местный гид, а также один из прибывших на место сотрудников службы безопасности. В сообщении иорданской полиции в Twitter точное число пострадавших не указывается.

Нападавшего удалось сразу же арестовать, пострадавших доставили в больницу. О его мотивах пока не сообщается. Полиция ведет расследование.

Как сообщил агентству Reuters источник в службах безопасности, ранения получили туристки из Испании. По некоторым данным, две из них находятся в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В октябре сообщалось, что мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге. Тогда пострадали три человека.

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