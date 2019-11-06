Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье

Россия обеспокоена усилением военной мощи НАТО в Восточном Средиземноморье. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением». По мнению главы внешнеполитического ведомства, это требует позиции стран, которые не будут слепо следовать «натовской дисциплине», а хотят заниматься собственной национальной безопасностью.

В сентябре 2018 года сообщалось, что авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с «Гарри Трумэном» вошла в Средиземное море и начала там операции. Корабли стянули в регион, чтобы «продолжать поддерживать союзников по НАТО, европейских и африканских сторонников, партнеров по коалиции и интересы США в Европе и Африке».

До этого Россия также укрепила свои позиции в Средиземном море. В акваторию вошли ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг».

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