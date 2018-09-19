Авианосная ударная группа США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с «Гарри Трумэном» вошла в Средиземное море и начала операции. Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

Корабли стянули в регион, чтобы «продолжать поддерживать союзников по НАТО, европейских и африканских сторонников, партнеров по коалиции и интересы США в Европе и Африке», отмечает пресс-служба ВМС.

В группу, кроме авианосца «Гарри Трумэн» входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

В августе Россия также укрепила свои позиции в Средиземном море. В акваторию вошли ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг». НАТО оценила силы Москвы в регионе как значительные.

В середине апреля «Гарри Трумэн» участвовал в обстреле Дамаска крылатыми ракетами «Томагавк». После этого власти США задумались оставить судно в Средиземном море для контроля и сдерживания России.

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