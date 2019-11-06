В Москве выступит группа Morcheeba

В Москве выступит лондонское трио Morcheeba. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 10 ноября на площадке «Главклуб Green Concert». Музыканты исполнят как свои классические композиции, так и новые хиты. Билеты можно приобрести на сайте.

Группа Morcheeba была основана братьями Полом и Россом Годфри и Скай Эдвардс в 1995 году. Артисты создавали музыку в таких жанрах, как трип-хоп, даунтемпо и ритм-н-блюз. В 2003 году Скай Эдвардс покинула коллектив, однако в 2010 году стало известно, что она возвращается. В прошлом году у коллектива вышел девятый студийный альбом Blaze Away. В следующем году трио отметит свое 25-летие.

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