Зеленский пришел на завод и припомнил советские времена

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу оборонных предприятий в Харькове в советское время и сейчас. Об этом сообщает издание «Левый берег».

«Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена — 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?» — рассердился украинский лидер на совещании «Укроборонпрома».

Зеленский также добавил, что рабочим на оборонных предприятиях выплачивают копейки. По его словам, зарплата сотрудника авиационного завода составляет 3,5 тысячи гривен (около 9 тысяч рублей). При этом он добавил, что зимой им приходится работать при нулевой температуре.

Материалы по теме Грязная работа Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе

«Как может человек работать на государство и просто называться человеком в таких условиях?» — риторически спросил Зеленский. Он отметил, что украинские власти относятся к людям «как к скоту», а потом хотят, чтобы они их уважали и не покидали Украину.

В феврале 2019 года украинские журналисты опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По данным прессы, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!