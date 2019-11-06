Украина ускорилась с запретом российских вагонов

Украинские власти пересмотрели решение о запрете ввоза на территорию страны произведенных в России железнодорожных вагонов. Решение вступит в силу не с марта 2020-го, а с 20 ноября текущего года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Его слова приводит ТАСС.

Решение отсрочить запрет до 1 марта было принято правительством Украины в конце весны. Как сообщал «Интерфакс», введение эмбарго на ввоз на Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации привело к резкому росту импорта (в четыре раза), а заказы для украинских вагоностроителей сократились.

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В середине июля Украина расширила список российских товаров, запрещенных к ввозу. В перечень вошли цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, а также тракторы, футболки и другие товары. Общий объем товаров, которые затронули ограничения, оценивается в 530 миллионов долларов в год.

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