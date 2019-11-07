Близкая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о романе с певицей

Близкая подруга американской певицы Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд подтвердила слухи об их романе. Об этом сообщает NBC.

«Наша дружба была очень глубокой. На начальной стадии у нас были физические отношения», — рассказала женщина, которая познакомилась с исполнительницей в 1980 году в в Нью-Джерси.

«Именно этим первым летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда наши губы соприкоснулись. Это не было запланировано, это просто произошло. И это было чудесно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе», — призналась Кроуфорд. Она пояснила, что сексуальные отношения лишь сблизили их.

Отмечается, что через некоторое время Хьюстон сказала подруге, что их роману необходимо положить конец. Артистка переживала, что об их связи могут узнать. «Мы никогда не навешивали никаких ярлыков, например, "гей" или "лесбиянка". Мы просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда», — отметила Кроуфорд.

Весной 2018 года стало известно, что Хьюстон была жертвой сексуального насилия. Родственники певицы рассказали, что ее двоюродная сестра Ди Ди Варвик надругалась над ней в детстве.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе на 49-м году жизни: ее нашли утопленной в ванне гостиничного номера. Экспертиза показала, что причинами смерти стали сердечная недостаточность и употребление кокаина.

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