Знаменитости решили побороть создателей фейковой рекламы косметики с их участием

Американские телеведущая Эллен Дедженерес и актриса Сандра Буллок подали в суд на интернет-компании, которые публиковали фальшивые рекламы косметики с их участием. Как сообщает The New York Times, звезды пытаются справиться с этой проблемой уже около двух лет.

Иск поступил в суд Лос-Анджелеса. Знаменитости обвиняют ответчиков в незаконном использовании их имен и образа для продвижения своих товаров. Так как точных данных о сотрудниках, создающих фейки, ни Дедженерес, ни Буллок не известны, ответчики проходят под именами Джон Доу с первого по сотый.

«Эти компании регулярно меняют названия, формируются из разных штатов, что позволяет управлять сайтами, появляющимися и исчезающими за ночь. Они делают все возможное, чтобы оставаться на один шаг впереди полиции», — говорится в заявлении истцов.

По данным издания, фальшивые рекламы с образами знаменитостей становятся популярным видом мошенничества и головной болью для Голливуда. Обман происходит на странице фейкового СМИ — перешедшим по ссылке советуют приобрести косметику, которая якобы помогла знаменитости.

Покупателей завлекают женщинами старше 40 лет, к которым у зрителей уже есть доверие. Основным товаром, который «рекламируют» актрисы, является крем от старения.

Ранее уже сообщалось о подобных мошеннических схемах. Компания Ads Inc. годами использовала образы знаменитостей для заработка на пользователях соцсети Facebook. Обман позволил зарабатывать аферистам миллионы долларов.

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