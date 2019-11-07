На нефтебазе «Грушовая» компании «Транснефть» пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при хлопке с последующим возгоранием на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС.

«В 09:04 7 ноября диспетчеру ПСГ поступило сообщение о пожаре на нефтебазе "Грушовая", расположенной по адресу: Краснодарский край, город Новороссийск, нефтебаза "Грушовая". В 09:05 к месту вызова направлены подразделения Новороссийского ПСГ по автоматическому рангу пожара номер три. По прибытии к месту первого подразделения установлено, что при проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, в результате пожара погибших нет, пострадали пять человек», — сообщили агентству в МЧС. Позже появилось сообщение, что количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Официальный представитель «Транснефти», которой принадлежит «Грушовая», Игорь Демин сообщил ТАСС, что в резервуаре мог присутствовать нефтепродукт, добавив, что возгорание уже ликвидировано. Он уточнил, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали работники подрядной организации. В МЧС информацию о ликвидации возгорания подтвердили.

Ранее ТАСС сообщал об инциденте со ссылкой на ГУ МЧС, что пожар был локализован в 09:40 на площади 200 квадратных метров. Источник в экстренных службах отметил, что инцидент произошел в результате обрушения резервуара, розлива нефтепродуктов не произошло.

