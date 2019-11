В Россию приедут Iron Maiden

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мирового тура Legacy of the Beast музыканты дадут концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 30 июня 2020 года в Ледовом Дворце. 2 июля 2020 года они выступят в Москве на площадке «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо"». Билеты будут доступны на сайте с 12 ноября.

«С нашего последнего посещения Москвы прошло четыре года, а Санкт-Петербурга – целых семь лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь! Мы очень гордимся этим шоу и получаем хорошие отклики от множества фанатов, посетивших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. Постановка шоу для России точно такая же, как и для других стран в этом туре, и базируется на нашей мобильной игре THE LEGACY OF THE BEAST, которая в основном представляет собой реинкарнации Эдди сквозь различные миры вселенной Maiden. Она вдохновила нас на создание сценического шоу, которое могло бы познакомить наших поклонников с этими мирами под соответствующие им песни», — рассказал вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.

За время тура, стартовавшего в 2018 году, коллектив посетил более 39 стран и сыграл для более двух миллионов фанатов по всему миру, включая выступление перед сотней тысяч человек в качестве хэдлайнеров на фестивале Rock In Rio в Бразилии.

