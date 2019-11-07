Женщине разрешили заниматься сексом после восьми лет запрета

В английском городе Лидс, графство Йоркшир, судья отменил запрет в отношении женщины на вступление в интимные связи. Об этом сообщает Metro.

Восемь лет назад судья Марк Хедли (Mark Hedley), занимающийся вопросами благосостояния людей, не способных самостоятельно принимать решения, заключил, что его подсудимая умственно отсталая. Он вынес приговор, что она не может контролировать свои половые связи и должна временно отказаться от секса.

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В 2019 году Хедли пересмотрел дело и отметил, что женщина переехала из реабилитационного центра в дом с оказанием повседневной помощи и показала «существенный прогресс». Судья посчитал, что она готова принимать осознанные решения и разрешил ей вступать в интимные отношения.

«Она очень хочет развивать отношения и переводить их на тот уровень, который раньше был запрещен, — подчеркнул Хедли. — Она заслуживает большей свободы в принятии решений относительно половых связей». Судья также пояснил, что женщина все еще нуждается в контроле и опеке социальных работников.

В 2018 году стало известно, что президент Уганды Йовери Кагута Мусевени выразил желание запретить оральный секс на территории страны. «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится», — заявил политик.

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