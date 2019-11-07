Российских школьников захотели научить любви к русской культуре

Патриарх Кирилл предложил ввести в российских школах курс по воспитанию молодежи в духе любви к русской культуре, а также противодействия «деструктивным моделям поведения». Об этом он заявил на II съезде Общества русской словесности, передает газета «Коммерсантъ».

Он отметил, что курс можно преподавать в рамках уже существующих дисциплин, так как учебные планы загружены.

Министр просвещения Ольга Васильева и замминистра культуры Ольга Ярилова поддержали предложение. Кроме того, Васильева заявила, что что в школах и вузах необходимо преподавать курс русской культуры, который должен быть «единым и системным». По ее словам, такой курс должен формировать у каждого россиянина «важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой».

Как отметила газета, в школьной программе уже есть курс «Мировая художественная культура» — об этом заявил сопредседатель совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он отметил, что Васильевой «нужно бы это знать». Луховицкий добавил, что инициатива вряд ли пойдет дальше обсуждения. Сама Васильева считает, что идея введения такого курса «витает в воздухе».

Ранее в российскую школьную программу предложили ввести занятия по составлению жалоб на нарушителей законов, например, взяточников. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, автор инициативы, уверен, что школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, а также представление об устройстве государства и общества в целом.

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