Российских школьников захотели научить правильно писать доносы

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В российскую школьную программу предложили ввести занятия по составлению жалоб на нарушителей законов, например, взяточников. С соответствующим предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

По мнению Петрова, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, а также представление об устройстве государства и общества в целом. Он считает, что подростки, окончившие школу, часто не могут защитить свои права и интересы, имея при этом «абстрактные знания в геометрии, природоведении или астрономии». В связи с этим он попросил ввести предметы или уроки, которые научат детей «корректному соблюдению законов, предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы».

Петров уверен, что дети должны уметь правильно составлять жалобы, писать заявления и «сообщать о нарушении закона иными лицами», так как «на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся страна».

Депутат подчеркнул, что ученики должны уметь сообщать о взяточничестве, нарушении законов, права других граждан. В пример он привел коррупцию при поступлении в университеты — если «с такого абитуриента потребуют "на лапу", он не растеряется и сумеет защитить свое право на образование», уверен Петров.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 12,15 тысячи жалоб из России. В целом Россия остается крупнейшим поставщиком жалоб в ЕСПЧ. Всего на рассмотрении суда в прошлом году находились более 56 тысяч дел.

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