В Казахстане чиновникам разрешат использовать смартфоны

Казахстанским государственным служащим собираются вернуть возможность использования смартфонов на рабочем месте. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов, передает «Интерфакс-Казахстан».

«По моей информации, данное постановление уже находится в стенах правительства, в ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали, после этого оно выносится на заседание правительства», — сказал чиновник. Он добавил, что проект постановления будет рассмотрен уже в этом месяце.

Вернуть возможность пользоваться смартфонами собираются всем чиновникам без исключений. Оспанов рассказал, что такое поручение поступило от президента страны Касым-Жомарта Токаева. «Любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает в своей работе. За распространение он будет нести ответственность в соответствии с законом», — отметил он.

В марте 2016 года госслужащим в Казахстане запретили пользоваться смартфонами на рабочих местах. Вместо них правительство разрешило использовать «кнопочные» телефоны без камер и доступа к интернету. Введение меры объяснялось властями страны участившимися фактами утечки служебной информации.

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