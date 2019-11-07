Сычев назвал три обязательные вещи для русского человека

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в подкасте «Сычев и Денис Казанский» порассуждал о главных вещах для русского человека.

Сычев дал совет натурализованному бразильскому голкиперу «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, как стать русским. «Первое — уметь пить водку, закусывая огурцами и помидорами. Второе — любить рыбалку. А третье — каждое лето ездить на отдых в Турцию и кричать: "Тагил"», — заявил он.

Сычев и Гилерме вместе выступали в составе железнодорожников с 2007 по 2012 год. Вместе с «Локомотивом» Сычев выигрывал чемпионат России в 2004-м. Со сборной России форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007 году. За это время он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Вратарь получил российское гражданство в 2015 году и с тех пор вызывается в сборную России. Бразилец владеет русским языком.

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