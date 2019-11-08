Российские ученые займутся математикой вместе с французами

Российские ученые планируют начать сотрудничество с французскими коллегами в области археологии, математики и искусственного интеллекта в 2020 году. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он отметил, что поддерживает предложение о начале совместной работы, выдвинутое почетным постоянным секретарем Французской академии наук, представителем академии в России Катрин Брешиньяк.

«По нацпроекту "Наука" у нас создается четыре математических центра. Не надо смотреть на это, как на чистую математику — это и прикладная математика, ИИ, а также роботизация. На этой базе мы могли бы сотрудничать», — заявил Сергеев.

РАН договорилась о разработке совместных научных проектов и программ с Французской академией наук в ходе Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Стороны подписали соответствующий меморандум. Позже РАН также сообщила, что планирует открыть свое представительство в Париже.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!