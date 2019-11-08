Российский актер призвал сохранять лес

Актер Игорь Петренко поделился впечатлениями об участии в акции «Сохраним лес» и призвал россиян присоединяться. Его слова передает НСН.

Так, по словам Петренко, участие в экологических акциях позволяет не только позаботиться об окружающей среде, но и получить уникальный опыт социального взаимодействия.

«Был внутренний восторг у людей. Я не могу передать вам это. Когда через два часа после посадки, люди собрались в палатке, ели горячие пирожки, было такое ощущение единения! Когда ты что-то делаешь для природы, природой обогащает тебя самого. Такие акции нужно продолжать, они имеют огромный воспитательный характер», — отметил актер.

Ранее сообщалось, что участники акции по восстановлению лесов «Сохраним лес» высадили более 3,5 миллиона саженцев. Особое внимание уделяется восстановлению лесов в регионах, пострадавших этим летом от лесных пожаров. Так, в Сибирском федеральном округе уже высажено около 700 тысяч деревьев.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология» по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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