Обещавший не играть в гольф Трамп провел четверть президентского срока на поле

Президент США Дональд Трамп побывал в гольф-клубах 237 раз за 1022 дня, которые прошли с момента его вступления в должность главы государства. Как пишет NBC News, это 23,2 процента дней его президентства.

Как напоминает издание, американский лидер в ходе предвыборной кампании заявлял, что у него не будет времени играть в гольф, если он станет главой государства, также отмечая, что у него не бывает отдыха. С тех пор как Трамп победил на американских выборах, он не продемонстрировал никаких признаков отказа от своего хобби, пишет NBC News.

Кроме того, Трамп не раз выступал с критикой в адрес своего предшественника Барака Обамы, притом что 44-й президент США за восемь лет своего пребывания в кресле президента играл 333 раза. «Барак Обама играл в гольф вчера. Теперь он отправляется в десятидневный отпуск на Мартас-Винъярд. Хорошая рабочая этика», — писал в Twitter Трамп в 2011 году.

«Я играю в гольф, чтобы расслабиться. Моя компания в отличной форме. Барак Обама играет в гольф, чтобы избежать работы, в то время как Америка рушится», — говорил Трамп в конце 2011 года. В другой раз он предложил Обаме бесплатное пожизненное членство в любом из его гольф-клубов, если тот согласится уйти в отставку.

1 сентября Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, под предлогом урагана «Дориан», но вместо этого отправился в гольф-клуб, а в 2018 году он предпочел гольф похоронам сенатора Джона Маккейна.

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