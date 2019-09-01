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Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны

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Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, под предлогом урагана «Дориан», но вместо этого отправился в гольф-клуб, пишет The Independent.

В пресс-службе американского лидера отметили, что Трампа каждый час уведомляют об урагане. Сам глава США заявил, что планирует отправиться в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, которое посвящено «Дориану».

В конце августа Трамп пообещал, что посетит Польшу «в ближайшем будущем».

Ранее стало известно, что ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Он обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Кроме того, сообщалось о том, что «Дориан» у берегов США достиг наивысшей — пятой — категории. Предполагается, что ураган достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. «Ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — предупредили метеорологи.

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