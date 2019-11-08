Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что причина сложных отношений страны с Западом кроется в ее «возрождении». Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Дипломат считает, что в тяжелые для России 90-е годы XX века она избыточно доверилась внешнему миру, готовясь строить единую безопасность на равных условиях с другими странами. «Россия постепенно начала восстанавливать позиции... "Победители" в холодной войне, тем не менее эти процессы не приветствовали», — сказал Антонов. Он подчеркнул, что западные страны не смогли понять, что «возрождение России неизбежно», из-за чего и возникли проблемы в отношениях с ними.

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Антонов также отметил, что «претендовавшие на единоличное лидерство в мире» страны не смогли принять шаткость своих позиций как объективный исторический процесс, начав противостоять новым центрам силы в мире. «Постоянно подчеркиваем, что у нас нет антиамериканизма», — пояснил посол. Он добавил, что Россия выступает за наращивание поездок граждан в США с различными целями.

В сентябре глава Пентагона Марк Эспер посоветовал России вести себя «как нормальная страна» для сотрудничества с США. Он заявил, что сейчас Россия «содействует нестабильности, нарушая территориальную целостность соседей».

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