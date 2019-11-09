Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке. Об этом она заявила в эфире местного телевидения, сообщает «Украина.ру».

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык?» — возмутилась экс-депутат, добавив, что украинцы предпочитают русский язык государственному из-за лени.

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В начале октября в российском министерстве иностранных дел заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. С таким комментарием российское внешнеполитическое ведомство выступило после появившейся новости о переводе с 2020 года русскоязычных школ в республике на украинский язык. В Москве напомнили, что Киев проигнорировал критику закона Советом Европы и отказался дорабатывать проект.

Также МИД выразил беспокойство, что русский язык на Украине по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств из Европейского союза переход на украинский язык откладывается до 2023 года.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

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