Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Горбачев объяснил необходимость перестройки
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
15-летняя российская фигуристка пробилась в финал Гран-при
Преподаватель российского вуза пытался утопить в реке отрубленные женские руки
Сборку серийного Су-57 показали на видео
ДНР и Украина выпустили сигнальные ракеты об отводе войск
Бывший украинский министр предрек развал страны
В Канаде решили ограничить английский язык
Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского
Новости партнеров

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Перейти в «Мою Ленту»
Ирина Фарион

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке. Об этом она заявила в эфире местного телевидения, сообщает «Украина.ру».

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык?» — возмутилась экс-депутат, добавив, что украинцы предпочитают русский язык государственному из-за лени.

В начале октября в российском министерстве иностранных дел заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. С таким комментарием российское внешнеполитическое ведомство выступило после появившейся новости о переводе с 2020 года русскоязычных школ в республике на украинский язык. В Москве напомнили, что Киев проигнорировал критику закона Советом Европы и отказался дорабатывать проект.

Также МИД выразил беспокойство, что русский язык на Украине по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств из Европейского союза переход на украинский язык откладывается до 2023 года.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фарион назвала «москалями» русскоговорящих украинских военных
Киев обвинили в насильственной украинизации страны
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня
Высадка десанта на остров Сааремаа

«Красной армии пришлось вжиматься в землю»

Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
05:01Сегодня

Зеленский перечислил изобретения украинцев

23:20 8 ноября

Зеленский отчитался об успешном разведении войск в Донбассе

20:37 8 ноября

На Украине предложили отказаться от минских соглашений

Бывший СССР00:03 8 ноября
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год

«Было страшно всем»

30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
20:32 8 ноября

В Эстонии отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

19:46 8 ноября

В Грузии начались протесты против фильма о геях

19:10 8 ноября

Украина обвинила ДНР в срыве разведения войск

Бывший СССР00:02 3 ноября

Тролли специального назначения

Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
17:31 8 ноября

Кум Порошенко пообещал отомстить экс-послу США на Украине

16:25 8 ноября

Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ

15:52 8 ноября

В Эстонии отказались от легализации марихуаны

Россия
В единственном регионе России мужчин оказалось больше женщин
«Я не пропаганда и не кусок жира, я человек»
Эти россияне пережили ненависть окружающих и упреки родных. Но научились любить себя
Горбачев объяснил необходимость перестройки
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»
Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
Названы польза и опасность мандаринов
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Россиянин захотел найти муллу и поджег мечеть
Все материалы
Мир
США рассказали о работе над стабильностью на Украине
«Мы были близки к кровопролитию»
30 лет назад пала Берлинская стена. За что немцы до сих пор благодарны СССР?
Установлены личности 39 умерших в грузовике вьетнамцев
Кровожадный убийца или герой?
 
Меркель предрекла восточным немцам еще полвека отставания
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Зеленский отчитался об успешном разведении войск в Донбассе
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
На Украине предложили отказаться от минских соглашений
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
В Эстонии отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Все материалы
Экономика
Богачи перестали скупать яхты
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
России вернут многомиллионный советский долг
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Олег ШапироВсем прощаю
Или как ведущий столичный архитектор не возвращает долги
У окончания торговой войны нашлись влиятельные противники
Все материалы
Силовые структуры
У фигуранта дела об убийстве бывшего мэра Киселевска нашли тайник с оружием
Николай Джумагалиев«Дикий зверь в облике человека»
Этот маньяк стал главным каннибалом СССР. Его до сих пор держат в закрытой психбольнице
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Филипп Киркоров«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
Как террористы хотели взорвать короля российской поп-сцены и обвиняли в этом Галкина
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в угрозах изнасилования
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве
Все материалы
Наука и техника
Сборку серийного Су-57 показали на видео
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
США начали продажу «углерод-негативной» водки
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Вирус относится к самой смертоносной группе
В Индии усомнились в возможностях С-400
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
В России научились за минуту определять поддельное вино
Все материалы
Спорт
15-летняя российская фигуристка пробилась в финал Гран-при
После этого матча АПЛ можно закрывать
«Сити» не побеждал на «Энфилде» 16 лет. Смотрите матч с «Ливерпулем» по подписке в подарок
Бразилец из сборной России не увидел дискриминации в слове «обезьяна»
«Он изобрел колесо. Снова»
Британские велогонщики почти сотню лет не видели медалей. Все изменила одна смелая идея
«Ювентус» захотел поразившего его ворота футболиста «Локомотива»
Игорь Бакалов«Пуля прошла сквозь тело и вышла наружу»
Два советских чемпиона по стрельбе могли взять золото Олимпиады. Пока один не убил другого
Венгер раскрыл правду о переговорах с «Баварией»
Все материалы
Культура
Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Травля из-за эротической сцены довела Асмус до слез
Хлеб всему голова
Художница придумала свой язык, надела на лицо буханку и прославилась на весь мир
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Стали известны подробности о состоянии Верника
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлакова заметили в Киеве на юмористическом шоу Зеленского
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Ургант спросил Бузову о мужчинах для Батрутдинова
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Телешоу о соревнованиях медведя с человеком разгневало зоозащитников
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
В «Би-би-си» ответили на упреки в неправильном переводе слов Кадырова
Все материалы
Ценности
Олимпийская чемпионка появилась на публике в «голом» платье
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за «уродливые» ногти
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
73-летняя пенсионерка выиграла конкурс на лучшую фигуру в бикини
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Пляжная съемка 46-летней бывшей супермодели обернулась спасением жизни туристки
Все материалы
Путешествия
Японская туристка съездила на Сахалин и удивилась вывескам на русском языке
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Подсчитано число проданных билетов на поезда в Крым
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
22 пассажира сняли с рейса из-за скандала по поводу внешнего вида
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Сын-аутист избил мать в самолете и лишил обоих перелета
Все материалы
Из жизни
Удочеренную американцами «взрослую» карлицу с Украины показали по ТВ
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Беззаботный кабан разбудил четырех львов и остался жив
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Все материалы
Первый тест нового BMW X6 — видео
Знакомимся с самым «бээмвешным» из больших вседорожников BMW
Самые необычные автомобили крупнейшей тюнинг-выставки
Как в Лас-Вегасе проходит шоу SEMA
Тест нового BMW X6
Привидение с моторищем: отчего владельцы «ха-шестого» полюбят ездить ночью
25 самых популярных машин России
Российский авторынок падает уже больше полугода
В Россию привезли уникальный автомобиль за 160 миллионов рублей
На продажу выставили Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд»
Запатентован салон «Нивы» будущего
Все материалы
Дом
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Состоялось финальное голосование премии Urban Awards
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянка захотела жить в Италии и лишилась миллионов рублей
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Отремонтированы две дороги по наказу Путина
Российский актер призвал сохранять лес
Все материалы