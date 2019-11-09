В России высмеяли слова Зеленского о создавших первый спутник украинцах

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы. Об этом в субботу, 9 ноября, парламентарий написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению сенатора, украинский лидер копирует своего предшественника Петра Порошенко. Пушков иронично отметил, что «если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близ Диканьки», а также назвал заявление Зеленского «апофеозом провинциального мышления». Он выразил сомнение и насчет других изобретений, перечисленных украинским лидером.

Ранее 9 ноября в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме Зеленский заявил, что его соотечественники создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

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