Украинец пожаловался на насильную вербовку российскими спецслужбами

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пресекла в Черниговской области попытку вербовки украинского гражданина спецслужбами России. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным ведомства, житель одного из пограничных населенных пунктов региона во время поездки к родственникам, проживающим в России, попал в поле зрения ФСБ. Представители спецслужбы, применяя угрозы и шантаж, якобы привлекли его к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство и присвоили псевдоним, добавили в СБУ.

Ему поставили задачу собрать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Отмечается, что передать сведения он должен был во время следующего визита в Россию.

После возвращения домой украинец обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах вербовки. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности по части 2 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины.

31 октября 2018 года сообщалось, что сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех жен военнослужащих, которые якобы были завербованы ФСБ России. От женщин пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военном подразделении, где они проходят службу.

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