«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин. На 78-й минуте равенство восстановил Джордж Балдок. Больше зрители не увидели забитых мячей.

«Тоттенхэм» не смог победить в пятом матче АПЛ подряд, набрал 14 очков и занимает 12-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 17 очков, команда располагается на пятой позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре на выезде встретится в лондонском дерби с «Вест Хэмом». «Шеффилд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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