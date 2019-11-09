Возобновление полетов проблемного Boeing в США снова отложили

Американская авиакомпании American Airlines отложила возобновление полетов обновленного лайнера Boeing 737 MAX до марта 2020 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте перевозчика. Первоначально возобновление полетов было запланировано на 16 января.

В компании пояснили, что намерены провести пробные полеты после того, как лайнер пройдет сертификацию. В American Airlines подчеркнули, что возобновление полетов намечено на 5 марта 2020 года. Дата выбрана исходя из итогов последних контактов с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также с компанией Boeing.

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Поскольку начало полетов на обновленном самолете Boeing отложено с января на два месяца, компания сообщила о том, что уже купившим билеты на рейсы пассажирам, возможно, придется поменять даты. Также в American Airlines предупредили о необходимости отмены примерно 140 вылетов в день вплоть до 4 марта.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines хотят провести демонстрационные полеты Boeing 737 MAX до получения официального разрешения. На таких вылетах в салоне будут главы авиакомпаний, журналисты и потенциальные заказчики этой модели. Таким образом они намерены подтвердить нормальную работу всех систем лайнера.

Boeing 737 MAX стал получил известность после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. Расследование подтвердило, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS и что руководство компании знало о возникающих проблемах.

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