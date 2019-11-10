Раскрыты обстоятельства смерти «Паши Фейсконтроля»

Павел Пичугин, более известный как «Паша Фейсконтроль», умер до приезда скорой. Об этом телеканалу 360 рассказал его друг Дмитрий Ежиков (МС Дима Еж).

По его утверждению, перед смертью он «нигде не тусовался, не гулял, и сидел в своей квартире один». Ежиков также рассказал, что врачи в качестве предварительной причины гибели назвали тромбоз как следствие недавно перенесенной операции на колене. Точная причина смерти пока неизвестна, врачи еще не выдали заключение.

Ранее сообщалось, что «Паша Фейсконтроль» перед смертью успел самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи.

О смерти «Паши Фейсконтроля» стало известно 9 ноября. Причиной смерти 38-летнего самого известного клубного промоутера России Telegram-канал Mash назвал остановку сердца.

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